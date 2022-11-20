Bahçeli'den 6'lı masaya aday tepkisi: "Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Aday Belli Karar Net" mitinginde konuştu. 6'lı masanın 8 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemediğini belirten Bahçeli, "Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var." ifadelerini kullandı.