Bahçeli'den 7'li koalisyonun kirli algı operasyonuna sert tepki: PKK'ya taş attım ses İYİ Parti Başkanı'ndan çıktı! | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde konuştu. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız." dedi. Bahçeli ayrıca, "Yalova'da yaptığım açıklamaya cevap İYİ Parti Genel Başkanı'ndan geldi. Ben PKK'lı teröristlere taşı attım ses İYİ Parti Başkanı'ndan çıktı." ifadelerini kullandı.
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