Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik çiçeği | Video

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya tebrik çiçeği gönderdi. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Altın Kelebek’te iki ödül alan Müge Anlı, Bahçeli'ye teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya tebrik çiçeği gönderdi. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Altın Kelebek'te iki ödül alan Müge Anlı, Bahçeli'ye teşekkür etti.