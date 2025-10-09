Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı!

Bahçelievler'de sokakta pitbull cinsi köpeği ile birlikte yürüyen bir kişi kendi köpeğinin saldırısına uğradı. Acı içinde bağıran şahıs çevredekilerden yardım isterken, vatandaşlar köpeğe su atarak müdahale etmeye çalışsa da başarılı olunamadı. Öte yandan, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.