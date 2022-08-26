Bakan Akar'dan Büyük Taarruz'un 100. yılı için açıklamalar: "Destanlarla dolu bir tarihimiz var" | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Büyük Taarruz'un 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Destanlarla dolu bir tarihimiz var. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamadık." dedi..