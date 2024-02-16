Video Haber Bakan Bayraktar'dan maden faciasına ilişkin açıklama: "Halk sağlığını tehdit eden durum yok" | Video
Bakan Bayraktar'dan maden faciasına ilişkin açıklama:

Bakan Bayraktar'dan maden faciasına ilişkin açıklama: "Halk sağlığını tehdit eden durum yok" | Video

16.02.2024 | 11:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki heyelanla ilgili açıklamalarda bulundu. Hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını belirten Bakan Bayraktar, halk sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığını ifade etti. Bayraktar, önceliğin kurtarma operasyonu olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 kişinin adliyeye sevk edildiğini söyledi

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Bayraktar’dan maden faciasına ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden durum yok | Video 14:28
Bakan Bayraktar'dan maden faciasına ilişkin açıklama: "Halk sağlığını tehdit eden durum yok" | Video 16.02.2024 | 11:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 16.02.2024 | 10:13
SON DAKİKA: MİT’ten ’üst düzey’ operasyon! Sorhin Rojhilat etkisiz hale getirildi | Video 00:19
SON DAKİKA: MİT'ten 'üst düzey' operasyon! "Sorhin Rojhilat" etkisiz hale getirildi | Video 16.02.2024 | 09:39
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde sorumlusu etkisiz | Video 03:11
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlusu etkisiz | Video 16.02.2024 | 09:36
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde ’KAFES-41’ operasyonu! | Video 02:23
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde 'KAFES-41' operasyonu! | Video 16.02.2024 | 08:39
Düğün konvoyundaki araç kazaya karıştı: Ortalık savaş alanına döndü 02:37
Düğün konvoyundaki araç kazaya karıştı: Ortalık savaş alanına döndü 15.02.2024 | 23:46
Muş’ta 2 şüpheli paket alarmı: Güvenlik güçleri hızla müdahale etti 00:40
Muş’ta 2 şüpheli paket alarmı: Güvenlik güçleri hızla müdahale etti 15.02.2024 | 23:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan önemli açıklamalar! 11:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar! 15.02.2024 | 23:46
Buse Tosun Çavuşoğlu’na Bakan Bak’tan tebrik telefonu 00:43
Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu 15.02.2024 | 23:46
Stoltenberg: “Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” 04:46
Stoltenberg: “Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” 15.02.2024 | 23:46
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı 00:23
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı 15.02.2024 | 23:46
Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu’na: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar | Video 00:13
Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar | Video 15.02.2024 | 22:48
ABD Kongre binasında Gazze’de acil ateşkes gösterisi 02:59
ABD Kongre binasında "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi 15.02.2024 | 22:10
Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü 00:20
Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü 15.02.2024 | 21:31
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti 00:07
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti 15.02.2024 | 20:32
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü 00:11
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü 15.02.2024 | 20:32
Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu 01:35
Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu 15.02.2024 | 18:07
SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde batan geminin yeri tespit edildi! | Video 07:50
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! | Video 15.02.2024 | 17:12
Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez | Video 21:21
Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: "Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez" | Video 15.02.2024 | 16:45
Başkan Erdoğan: Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP’sinin yönetimini ele geçirmek! | Video 33:46
Başkan Erdoğan: "Bunların tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek!" | Video 15.02.2024 | 16:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA