Bakan Bayraktar'dan maden faciasına ilişkin açıklama: "Halk sağlığını tehdit eden durum yok" | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki heyelanla ilgili açıklamalarda bulundu. Hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını belirten Bakan Bayraktar, halk sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığını ifade etti. Bayraktar, önceliğin kurtarma operasyonu olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 kişinin adliyeye sevk edildiğini söyledi