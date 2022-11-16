Bakan Bozdağ: "Had bilmeze had öğretmek benim vazifemdir" | Video

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2023 bütçe görüşmeleri sırasında CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Yalova Adliyesinde mahkeme heyetine parmak sallamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, “Orada görev yapan hakim ve savcıya hakaret edene haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifemdir” dedi.