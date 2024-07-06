Bakan Fidan, Macar ve KKTC'li mevkidaşıyla görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
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