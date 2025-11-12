Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması

12.11.2025 | 20:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu gösterdiğini ve aynı anlayışın İsrail'de de olması gerektiğini belirterek, "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" dedi.