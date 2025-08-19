Video Haber Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani’yi Milli Savunma Bakanlığında (MSB) ağırladı.

Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile MSB'de bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı konuk mevkidaşı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Her iki Bakan daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

"101 YILDIR İLİŞKİLERİMİZ HEP İYİYE DOĞRU GİDEREK GELİŞME GÖSTERMİŞTİR"
Japonya ile diplomatik ilişkilerin 101'inci yılında olunduğunu belirten Güler, "101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayiinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakanla beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sayın Bakana ve değerli heyetine bir kez daha burada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Japon halkına da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmak istiyoruz. İletirlerse memnun oluruz" dedi.

"SİZİN SAYENİZDE JAPONLARIN KURTARILMASI ÇOK ÜNLÜ BİR HİKAYE OLMUŞTUR"
Savunma Bakanı Nakatani yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Bu sene Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135'inci yıl dönümü. Bu olay Japonya'da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya'daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40'ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur."

