Bakan Karaismailoğlu Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi | Video
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının da açılacağı tarihi açıkladı.