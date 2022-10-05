Video Haber Bakan Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi "Son hazırlıklar!" | Video
Bakan Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi

Bakan Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi "Son hazırlıklar!" | Video

05.10.2022 | 22:41

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Bakan Karaismailoğlu’ndan Milli Elektrikli Tren müjdesi Son hazırlıklar! | Video 00:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından milli elektrikli trenin görüntülerini paylaştı.

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