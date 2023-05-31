Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray camiasını tüm ekibi, taraftarını gönülden tebrik ediyorum" | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.