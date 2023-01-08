Bakan Kasapoğlu: "Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek" | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu; "Geçen 20 yılda “gerçekleşemez, yapılamaz” denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Aynı azimle yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin omuzunda yükselecek." dedi