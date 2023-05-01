Video Haber Bakan Kurum: "Biz de yatırımlarımızla daima Rize’ye değer kattık, marka değerini yükselttik" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Biz de yatırımlarımızla daima Rize’ye değer kattık, marka değerini yükselttik" | Video

01.05.2023 | 08:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Rizelilere müjde vererek "Biri sahilde, biri İyidere’de biri de Güneysu’da, ikisi tamamlandı bir tanesinin de o dolgusu bitti, 10 Mayıs’ta Rize sahili Millet Bahçesi olacak’’ dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da 'Rizeliler Buluşması' programına katıldı. Bakan Kurum'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Bakan Kurum, Rizeli vatandaşlara müjdeler verdi.

"DEVASA YATIRIMLAR YAPIP BU AZİZ ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARINA SİZLERE ARMAĞAN ETTİK''
Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Sizlere; hemşehriniz, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Bugün dik yamaçlı vadilerin, yaylaların dorukları göğe uzanan yüksek dağların şehri Rize'nin yiğit evlatlarıyla birlikteyiz. Rize'nin vatansever evlatlarıyla burada sizlerle birlikte olmaktan, dolayı da çok mutluyum. Ben buradaki her bir kardeşime, hemşehrime bizi bağrına bastığı için, bizi evladından ayırmadığı için ve misafirperverliği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin gönül sofrasına misafir olmak bizim için büyük bir onur, tarifsiz bir mutluluk. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle de hala kalbimiz buruk, yüreğimiz hüzünlü. Biz burada olsak da aklımız da gönlümüz de hep deprem bölgesinde. Rizeli hemşerilerimiz ne güzel söylüyor: 'Merdiven ayak ayak çıkılır.' Yeni bir hedefe adım adım varılır, teker teker gidilir. Bir başarı ancak üstüne koya koya yakalanır. Bugün İstanbul Marmaray'la, yeni havalimanıyla, sanayisiyle, turizmiyle, millet bahçeleriyle, yeni sosyal konutlarıyla, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla dünya şehirlerinin emin olun çok çok ötesinde. Şüphe yok ki bu başarının mimarı AK davamızdır, Cumhur İttifakımızdır, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İşte bu anlayışla İstanbul'a 21 yıldır nice dev eserler kazandırdık." diye konuştu.

"Vatandaşımız, milletimiz için bizden ne istiyorsa yanında olduk." diyen Bakan Kurum, "Devasa yatırımlar yapıp bu aziz şehrin güzel insanlarına sizlere armağan ettik. Biz de yatırımlarımızla daima Rize'ye değer kattık, marka değerini yükselttik. TOKİ Başkanlığımızca şehrimize İyidere ve Rize merkezde olmak üzere toplam büyüklüğü 391 bin metrekare olan millet bahçesi yapıyoruz. Biri sahilde, biri İyidere'de biri de Güneysu'da. İkisi tamamlandı, bir tanesinin de o dolgusu bitti 10 Mayıs'ta Rize sahili Millet Bahçesi olacak. TOKİ'yle güncel yatırım değeri 3.2 milyar lira olan 2 bin 903 konutumuz, dükkanımız ve onlarca sosyal donatı inşaatını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yine sosyal konuttan ofis ve oradaki köy evine oradaki camilerimize kadar sahada güncel yatırım değeri toplam 5 milyar lira olan projelerimizin yapımına devam ediyoruz. Nasıl bugün Maraş'ta üzücü afet yaşandıysa geçtiğimiz yıl Rize'de de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Tüm afetzede kardeşlerimizin hemen yanına koştuk. Günlerce vatandaşımızın ne size eskisinden daha güzel ahırlı köy evi ve konut inşaatlarımızı da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konutlarımızı en kısa sürede içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' şeklinde konuştu.

"TOPLAM 1 MİLYON METREKARE OLAN 11 ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ''
Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Doğru tekniğe uygun bir şekilde yapılmamış olmasından dolayı Rize'mizin Merkez'deki Çarşı ve Piriçelebi Mahallesi'nde, Taşlıdere'de, Yağlıtaş'ta, Salarha'da, Reşadiye'de, Tophane'de, Ortaköy'de, Hemşin ve Çamlıhemşin'de hemen hemen her ilçede dönüşüm faaliyetleri sürdürüyoruz. Toplam 1 milyon metrekare olan 11 alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz. Muradiye ilçesinde 178, Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası sürüyor. Şehre değer katacak Madenli'de 143 konut, Çayeli'nde 79, yine merkez Tophane Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında 107 konut, 46 dükkan ve cami inşaatı aralıksız devam ediyor. Taşlıdere'de 133 konut ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde inşa faaliyetleri devam ediyor. Merkezde Yağlıtaş Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında tam 465 konut üretiyoruz. Hem Yağlıtaş'ta hem de Sala

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum: Biz de yatırımlarımızla daima Rize’ye değer kattık, marka değerini yükselttik | Video 12:47
Bakan Kurum: "Biz de yatırımlarımızla daima Rize’ye değer kattık, marka değerini yükselttik" | Video 01.05.2023 | 08:40
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ’ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video 01:03:43
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video 30.04.2023 | 23:41
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ’ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video 02:27
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video 30.04.2023 | 23:33
Pendik’te laf atma kavgası kamerada: Sosyal medya fenomeninin tekme yumrukları havada uçuştu | Video 03:18
Pendik’te laf atma kavgası kamerada: Sosyal medya fenomeninin tekme yumrukları havada uçuştu | Video 30.04.2023 | 23:13
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi’nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’ta siyasi mevta olacaklar | Video 01:06:48
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar | Video 30.04.2023 | 18:14
SON DAKİKA | Suriye’nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu | Video 02:01
SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu | Video 30.04.2023 | 18:05
Başkan Erdoğan Ankara’da! Miting alanında duygusal anlar | Video 05:53
Başkan Erdoğan Ankara'da! Miting alanında duygusal anlar | Video 30.04.2023 | 16:43
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Özer, Ordu’da yol temel atma programında konuştu | Video 10:46
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Özer, Ordu’da yol temel atma programında konuştu | Video 30.04.2023 | 15:41
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan araştırmacı bursiyerlere müjde | Video 03:16
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan araştırmacı bursiyerlere müjde | Video 30.04.2023 | 15:41
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Tüm anketlerde Başkan Erdoğan ve AK Parti önde | Video 03:40
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: "Tüm anketlerde Başkan Erdoğan ve AK Parti önde" | Video 30.04.2023 | 15:19
MHP Lideri Bahçeli: Başkanlık sistemiyle kaosçular kaybetti, Türkiye kazandı | Video 26:22
MHP Lideri Bahçeli: "Başkanlık sistemiyle kaosçular kaybetti, Türkiye kazandı" | Video 30.04.2023 | 14:42
Bakan Akar: Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı | Video 06:04
Bakan Akar: "Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı" | Video 30.04.2023 | 13:12
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken... | Video 00:12
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video 30.04.2023 | 13:35
Bakan Kurum’dan TOKİ, sırtı kalınlara ev yapıyor diyen Kılıçdaroğlu’na cevap | Video 01:31
Bakan Kurum'dan "TOKİ, sırtı kalınlara ev yapıyor" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap | Video 30.04.2023 | 12:45
SON DAKİKA! Şırnak’ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi! 2 şehit | Video 00:43
SON DAKİKA! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi! 2 şehit | Video 30.04.2023 | 12:37
Bakan Kurum’dan Yarısı bizden paylaşımı | Video 00:55
Bakan Kurum'dan "Yarısı bizden" paylaşımı | Video 30.04.2023 | 11:37
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti geliyor! İşte merak edilen o tablo | Video 04:41
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti geliyor! İşte merak edilen o tablo | Video 30.04.2023 | 11:37
Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı açıklamasına tepki | Video 01:20
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı açıklamasına tepki | Video 30.04.2023 | 09:58
Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! Biber gazı tiyatrosu tutmadı | Video 00:26
Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! "Biber gazı" tiyatrosu tutmadı | Video 30.04.2023 | 09:57
Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: Çok gururluyum ve çok mutluyum | Video 02:14
Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: "Çok gururluyum ve çok mutluyum" | Video 30.04.2023 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA