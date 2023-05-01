Bakan Kurum: "Biz de yatırımlarımızla daima Rize’ye değer kattık, marka değerini yükselttik" | Video 01.05.2023 | 08:40 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Rizelilere müjde vererek "Biri sahilde, biri İyidere’de biri de Güneysu’da, ikisi tamamlandı bir tanesinin de o dolgusu bitti, 10 Mayıs’ta Rize sahili Millet Bahçesi olacak’’ dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da 'Rizeliler Buluşması' programına katıldı. Bakan Kurum'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Bakan Kurum, Rizeli vatandaşlara müjdeler verdi.Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Sizlere; hemşehriniz, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Bugün dik yamaçlı vadilerin, yaylaların dorukları göğe uzanan yüksek dağların şehri Rize'nin yiğit evlatlarıyla birlikteyiz. Rize'nin vatansever evlatlarıyla burada sizlerle birlikte olmaktan, dolayı da çok mutluyum. Ben buradaki her bir kardeşime, hemşehrime bizi bağrına bastığı için, bizi evladından ayırmadığı için ve misafirperverliği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin gönül sofrasına misafir olmak bizim için büyük bir onur, tarifsiz bir mutluluk. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle de hala kalbimiz buruk, yüreğimiz hüzünlü. Biz burada olsak da aklımız da gönlümüz de hep deprem bölgesinde. Rizeli hemşerilerimiz ne güzel söylüyor: 'Merdiven ayak ayak çıkılır.' Yeni bir hedefe adım adım varılır, teker teker gidilir. Bir başarı ancak üstüne koya koya yakalanır. Bugün İstanbul Marmaray'la, yeni havalimanıyla, sanayisiyle, turizmiyle, millet bahçeleriyle, yeni sosyal konutlarıyla, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla dünya şehirlerinin emin olun çok çok ötesinde. Şüphe yok ki bu başarının mimarı AK davamızdır, Cumhur İttifakımızdır, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İşte bu anlayışla İstanbul'a 21 yıldır nice dev eserler kazandırdık." diye konuştu."Vatandaşımız, milletimiz için bizden ne istiyorsa yanında olduk." diyen Bakan Kurum, "Devasa yatırımlar yapıp bu aziz şehrin güzel insanlarına sizlere armağan ettik. Biz de yatırımlarımızla daima Rize'ye değer kattık, marka değerini yükselttik. TOKİ Başkanlığımızca şehrimize İyidere ve Rize merkezde olmak üzere toplam büyüklüğü 391 bin metrekare olan millet bahçesi yapıyoruz. Biri sahilde, biri İyidere'de biri de Güneysu'da. İkisi tamamlandı, bir tanesinin de o dolgusu bitti 10 Mayıs'ta Rize sahili Millet Bahçesi olacak. TOKİ'yle güncel yatırım değeri 3.2 milyar lira olan 2 bin 903 konutumuz, dükkanımız ve onlarca sosyal donatı inşaatını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yine sosyal konuttan ofis ve oradaki köy evine oradaki camilerimize kadar sahada güncel yatırım değeri toplam 5 milyar lira olan projelerimizin yapımına devam ediyoruz. Nasıl bugün Maraş'ta üzücü afet yaşandıysa geçtiğimiz yıl Rize'de de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Tüm afetzede kardeşlerimizin hemen yanına koştuk. Günlerce vatandaşımızın ne size eskisinden daha güzel ahırlı köy evi ve konut inşaatlarımızı da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konutlarımızı en kısa sürede içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' şeklinde konuştu.Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Doğru tekniğe uygun bir şekilde yapılmamış olmasından dolayı Rize'mizin Merkez'deki Çarşı ve Piriçelebi Mahallesi'nde, Taşlıdere'de, Yağlıtaş'ta, Salarha'da, Reşadiye'de, Tophane'de, Ortaköy'de, Hemşin ve Çamlıhemşin'de hemen hemen her ilçede dönüşüm faaliyetleri sürdürüyoruz. Toplam 1 milyon metrekare olan 11 alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz. Muradiye ilçesinde 178, Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası sürüyor. Şehre değer katacak Madenli'de 143 konut, Çayeli'nde 79, yine merkez Tophane Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında 107 konut, 46 dükkan ve cami inşaatı aralıksız devam ediyor. Taşlıdere'de 133 konut ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde inşa faaliyetleri devam ediyor. Merkezde Yağlıtaş Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında tam 465 konut üretiyoruz. Hem Yağlıtaş'ta hem de Sala