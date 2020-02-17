Bakan Soylu ve Kurum deprem bölgesinde! "Depremin yaraları baharda sarılacak" | Video

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde ıslah çalışmalarının ve yardımların durumunu incelemek için bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AFAD tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların seneye nisan ve martta son bulacağını ifade eden Soylu, vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 23 gündür Elazığ'da olduklarını ve şehrin yeninden inşası için kentsel dönüşüme başladıklarını duyurdu.