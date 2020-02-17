Bakan Soylu ve Kurum deprem bölgesinde! "Depremin yaraları baharda sarılacak" | Video
Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde ıslah çalışmalarının ve yardımların durumunu incelemek için bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AFAD tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların seneye nisan ve martta son bulacağını ifade eden Soylu, vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 23 gündür Elazığ'da olduklarını ve şehrin yeninden inşası için kentsel dönüşüme başladıklarını duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine yönelik açıklama! 17.02.2020 | 10:11
03:06
İstanbul Halkalı'da araçlara dadanan multimedya teyp faresi kamerada | Video 17.02.2020 | 10:10
03:17
01:35
01:14
00:39
01:41
00:25
00:14
00:22
Taş yüklü kamyonun tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 17.02.2020 | 09:18
01:10
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür | Video 17.02.2020 | 08:58
02:11
02:32
CHP Ankara İl Kongresi'nde gergin anlar! Sahneye şişeler fırlatıldı! | Video 16.02.2020 | 20:54
01:04
CHP kongresinde kadınlara yönelik çirkin sözler! | Video 16.02.2020 | 20:54
00:13
01:46
11:08
16:43
00:24