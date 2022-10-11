Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama "Terör bağlantısı yok" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de bir apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın tüm yönleri ile incelendiğini söyledi. Soylu, dün gece İstanbul Emniyet Müdürü'nden son bilgileri aldığını belirtti, "Terör bağlantısı göremedik" dedi. Soylu, evdeki şahsın şizofreni belirtileri gösterdiğini, evin de 'çöp ev' olduğunu sözlerine ekledi.