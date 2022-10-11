Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama "Terör bağlantısı yok" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:47
Hilal Kaplan | Macron'un Avrupa'ya kalp masajı ve Türkiye 11.10.2022 | 12:28
02:10
Mehmet Barlas | Avrupa'da haritalar değişiyor 11.10.2022 | 12:23
00:41
45:39
00:25
CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı | Video 11.10.2022 | 11:29
13:35
01:30
Otelin çatı katı alev alev yandı | Video 10.10.2022 | 22:31
01:11
32:37
04:26
00:33
01:04
Jeneratör hırsızları kamerada | Video 10.10.2022 | 19:20
01:42
Trakya'da seferberlik tatbikatı | Video 10.10.2022 | 16:20
33:09
24:31
03:32
Hasan Basri Yalçın | Muhalefetin liderlik sorunu kendini gösteriyor 10.10.2022 | 15:07
03:33
05:06
Kerem Alkin | Avrupa'nın enflasyonunda 'tuhaf' tutarsızlık 10.10.2022 | 15:01
03:35
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu'nun ABD programını kim yapıyor? 10.10.2022 | 14:57
05:19
Bakan Karaismailoğlu Ankara uçağına metro ile gitti | Video 10.10.2022 | 10:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de bir apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın tüm yönleri ile incelendiğini söyledi. Soylu, dün gece İstanbul Emniyet Müdürü'nden son bilgileri aldığını belirtti, "Terör bağlantısı göremedik" dedi. Soylu, evdeki şahsın şizofreni belirtileri gösterdiğini, evin de 'çöp ev' olduğunu sözlerine ekledi.