Bakan Soylu'nun Şanlıurfa'da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler... | Video

KOM Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “ZİNCİR-2” kod isimli operasyonda başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda 217 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonda şu ana kadar 176 şüpheli gözaltına alındı.

2022 yılı içerisinde maddi menfaat elde etmek amacıyla merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik aralıksız, etkin ve başarılı bir çok operasyon gerçekleştirildi.

KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde; 5 Kasım'da "ALKOL", 15 Aralık'da "ZEHİR", 20 Aralık'ta "ZEHİR – 2" kod isimli operasyonlar başta olmak üzere bin 917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

2022 yılı içerisinde ise başta "ZİNCİR" kod isimli operasyon olmak üzere 1.880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 1 milyon 353 bin 586 litre 314 bin 054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş, 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

KOM Birimlerince yapılan etkin çalışmalar neticesinde ölüm ve ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veren sahte alkollü içkinin üretim ve dağıtım zinciri ortaya çıkarılmış bu ürünleri kargo yolu ile temin eden kişilere ulaşılarak tüketimi önlemeye yönelik uyarı ve yasal işlemler yapılmıştır. Bu operasyonel çalışmalarda yüzbinlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilerek vergi kaybının önüne geçilmiştir.

KOM Başkanlığınca devam ettirilen çalışmalarda suç gruplarının; özellikle sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkolü ve aromaları kargo yolu ile talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vermek suretiyle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları, Dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürmeye çalıştıkları, Marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi yöntemlere başvurdukları, Çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yaptıkları,hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden şartlar altında ürettikleri, yönünde tespitler yapıldı.

Bu grupların suç faaliyetlerinin sonlandırılması, ürettikleri ve sattıkları yasa dışı ürünlere el konulması amacıyla "ZİNCİR-2" kod isimli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda 217 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonda şu ana kadar 176 şüpheli gözaltına alındı.