Video Haber Bakan Tunç: “Seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik saldırıyı kınıyorum” | Video
Bakan Tunç: “Seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik saldırıyı kınıyorum” | Video

Bakan Tunç: “Seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik saldırıyı kınıyorum” | Video

25.03.2024 | 06:08

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İstanbul’un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, açıklamasının devamında, seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu, demokrasilerde şiddete yer olmadığını ve birlik beraberliğe yönelik bu tür saldırıların başarıya ulaşamayacağını belirtti.

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