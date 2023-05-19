Video Haber Bakan Varank'tan vatandaşa TOGG sürprizi! Direksiyonun başına geçti, 'Kapışalım mı' esprisi yaptı | Video
Bakan Varank'tan vatandaşa TOGG sürprizi! Direksiyonun başına geçti, 'Kapışalım mı' esprisi yaptı | Video

Bakan Varank'tan vatandaşa TOGG sürprizi! Direksiyonun başına geçti, 'Kapışalım mı' esprisi yaptı | Video

19.05.2023 | 16:47

Vatandaşlarla kurduğu sıcak diyalogla dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile bir sürpriz daha yaptı. Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii'ne giderken bugün iki vatandaşı yerli otomobil TOGG'a davet eden Bakan Varank, samimi bir ortamda vatandaşlarla sohbet etti. Yolda Bakan Varank'ı direksiyon başında fark edince el sallayan sürücülere Bakan Varank'ın cevabı "Kapışalım mı?" oldu. Arabadaki vatandaşları camiye bırakan Bakan Varank'ın kullandığı TOGG'a cami cemaati büyük ilgi gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Renkli kişiliğiyle vatandaşın büyük ilgisini gören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile vatandaşlara sürpriz yapmaya devam ediyor. Bakan Varank, bugün cuma namazını kılmak için Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii'ni seçti. Varank, camiye yerli otomobil TOGG ile giderken yolda yürüyen vatandaşlara nereye gittiklerini sordu. Vatandaşların camiye gittiklerini öğrenince "Ben de oraya gidiyorum, sizi bırakayım' diyerek yerli otomobile vatandaşları davet etti.

"HAKİKATEN ÇOK GÜZEL GİDİYORMUŞ"

Direksiyonun başına geçen Bakan Varank yanında danışmanıyla birlikte, Erol Demir ile Fatih Pan adlı vatandaşlarla samimi bir ortamda yolculuk yaptı. Yerli otomobile binmenin sevincini de yaşayan Erol Demir ve Fatih Pan, Bakan Varank'ın direksiyonda olduğu anları hatıra olsun hemen cep telefonuyla kayıt altına aldı. SABAH'a ulaşan görüntülerde Bakan Varank ile vatandaşların TOGG yolculuğunun samimi bir ortamda geçtiği görüldü. Videoda, Erol Demir'in, "Hakikaten çok güzel gidiyormuş" sözleri de duyuldu.

"KAPIŞALIM MI?"

TOGG'un direksiyonunda Bakan Mustafa Varank'ı gören sürücüler selam vermekten geri durmadı. Bakan Varank ise bir otomobildeki vatandaşlara seslenerek "Kapışalım mı?" esprisi yaptı. Bakan Varank'ın cuma namazını kıldığı Hacı Osman Torun Camii'ndeki cemaat yerli otomobil TOGG'a büyük ilgi gösterdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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