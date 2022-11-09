Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede; başörtüsü teklifi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konuların ele alınması bekleniyor.