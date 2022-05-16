Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor | Video

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, basın toplantısı sırasında sağda ve solda bulunan tablolara işaret ederek, şunları söyledi: "Sağımızda ve solumuzda iki tane tablo var. Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi 14 Aralık 1841. Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor."