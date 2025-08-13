Başkan Erdoğan: "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasında gençlere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte inşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın. Bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız." ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulucak. CHP vatandaşı Kerbela susuzluğuna mahkum etti." dedi.
