Başkan Erdoğan: Benim milletim bu ihanet şebekelerine 14 Mayıs'ta yol vermeyecektir | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv - A Haber - A Para ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. CHP ile HDP arasında yaşanan pazarlıklara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Benim milletim bu ihanet şebekelerine 14 Mayıs'ta yol vermeyecektir." dedi.