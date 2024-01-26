Video Haber Başkan Erdoğan, Cameron'u kabul etti | Video
Başkan Erdoğan, Cameron'u kabul etti | Video

Başkan Erdoğan, Cameron'u kabul etti | Video

26.01.2024 | 17:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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