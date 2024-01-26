Başkan Erdoğan, Cameron'u kabul etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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