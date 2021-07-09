Başkan Erdoğan Diyarbakır'da. Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl sonra yeniden Diyarbakır'a gitti. Kentte coşku ile karşılanan Başkan Erdoğan ilk olarak Cuma namazını kılmak için Kurşunlu Camii'ne gitti. Başkan Erdoğan, Cuma sonrası kameralar karşısına geçti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.