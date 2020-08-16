Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaşla görüntülü konuşmasını paylaştı. Altun'un "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti... " notuyla paylaştığı görüntüler binlerce beğeni aldı.