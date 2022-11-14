Video Haber Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video
Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video

Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video

14.11.2022 | 09:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Endonezya’da | Video 05:19
Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video 14.11.2022 | 09:35
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video 01:59:21
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video 13.11.2022 | 23:52
İstiklal’deki hain saldırıyı fırsat bildiler: Halk TV’de patlama sonrası skandal yayın | Video 01:13
İstiklal'deki hain saldırıyı fırsat bildiler: Halk TV'de patlama sonrası skandal yayın | Video 13.11.2022 | 22:01
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş | Video 00:39
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş | Video 13.11.2022 | 22:15
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal’deki saldırıda yaralananları ziyaret etti | Video 00:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti | Video 13.11.2022 | 21:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 04:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 13.11.2022 | 20:41
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video 15:45
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video 13.11.2022 | 18:33
Teröristlere ’Pençe Kilit’ darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 03:32
Teröristlere 'Pençe Kilit' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 13.11.2022 | 11:32
İçişleri Bakanı Soylu’dan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yargılandığı dava hakkında videolu açıklama | Video 04:51
İçişleri Bakanı Soylu’dan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yargılandığı dava hakkında videolu açıklama | Video 13.11.2022 | 06:42
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 00:36
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 12.11.2022 | 23:05
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur’an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video 01:50
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video 12.11.2022 | 23:18
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu’na destek verdi, Fincancı’yı övdü! | Video 02:23
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü! | Video 12.11.2022 | 23:04
’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ Adıyaman’da da başarıyla gerçekleştirildi | Video 02:51
'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Adıyaman’da da başarıyla gerçekleştirildi | Video 12.11.2022 | 22:54
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 04:51
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 12.11.2022 | 22:38
İstanbul’da 18.57’de hayat durdu! İstanbullular ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatını gerçekleştirdi | Video 00:41
İstanbul’da 18.57’de hayat durdu! İstanbullular 'Çök, Kapan, Tutun' tatbikatını gerçekleştirdi | Video 12.11.2022 | 20:57
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 00:38
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 12.11.2022 | 19:28
Türkiye’de bir ilk! 81 ilde saat 18.57’de ’Çök, kapan, tutun’ tatbikatı | Video 03:09
Türkiye'de bir ilk! 81 ilde saat 18.57'de 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı | Video 12.11.2022 | 19:09
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 03:27
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 12.11.2022 | 19:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ’Karadeniz Gazı’ açıklaması: Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk | Video 24:06
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: "Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk" | Video 12.11.2022 | 16:56
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 03:39
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 12.11.2022 | 16:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Kasım tarihlerinde, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bali'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan, ziyareti çerçevesinde bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.
"Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede G20 liderleri, "Gıda ve Enerji Güvenliği," "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir alışverişinde bulunacak. Başkan Erdoğan, zirve çerçevesinde çeşitli ülkelerin liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci eşlik ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA