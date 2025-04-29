Başkan Erdoğan İtalya'da resmi törenle karşılandı | Video
Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni tarafından resmi törenle karşılandı
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