Video Haber Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti | Video
Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti | Video

Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti | Video

28.01.2024 | 08:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.

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