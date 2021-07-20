Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta çözümsüzlüğe neden olan Rum tarafı başta olmak üzere Avrupa ve Batı dünyasına seslendi ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Maraş'ın açılmasıyla yeni bir dönemin de kapılarının açıldığını dile getirdi.