Başkan Erdoğan, Kuveyt'te! Resmi törenle karşılandı | Video

21.10.2025 | 14:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti. Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.