Başkan Erdoğan - Mahmud Abbas görüşmesi başladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşme başladı. Kritik buluşmada iki liderin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de yer alıyor.