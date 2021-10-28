Video Haber Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video
Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video

Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video

28.10.2021 | 21:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okudu.

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