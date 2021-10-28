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OTOMATİK OYNAT
01:09
CHP aynı ifadelerin geçtiği 6 tezkereyi onaylamış | Video 28.10.2021 | 21:46
01:30
Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video 28.10.2021 | 21:32
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 28.10.2021 | 19:19
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01:55
AK Parti MYK toplandı | Video 28.10.2021 | 18:07
02:14
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 | Video 28.10.2021 | 18:03
04:20
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin bilinmeyenleri 28.10.2021 | 16:51
01:25
Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
02:52
Mehmet Barlas | CHP, HDP, PKK, PYD işbirliği 28.10.2021 | 13:45
03:25
Hasan Basri Yalçın | Karabağ yeniden inşa ediliyor 28.10.2021 | 13:43
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Aksaray’da Kore-Türk Tarih Semineri düzenlendi | Video 28.10.2021 | 12:49
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Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... 28.10.2021 | 11:16
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SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okudu.