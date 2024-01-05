Video Haber Başkan Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu | Video
Başkan Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu | Video

Başkan Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu | Video

05.01.2024 | 15:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin hem küresel riskleri başarıyla yönetecek hem de hedefleri doğrultusunda ilerleyecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah işçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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