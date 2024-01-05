Başkan Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin hem küresel riskleri başarıyla yönetecek hem de hedefleri doğrultusunda ilerleyecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah işçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:41
Başkan Erdoğan TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu | Video 05.01.2024 | 15:15
14:08
CHP'de yine kriz! Özgür Özel İmamoğlu'na teslim mi oldu? | Video 05.01.2024 | 12:52
00:21
07:04
03:43
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu | Video 05.01.2024 | 11:04
01:15
Üç milyonluk vurguna baskın… Operasyonun adı Şah-MAT… 05.01.2024 | 09:24
02:06
02:34
KAFES-29 operasyonda 2 suç örgütü çökertildi | Video 05.01.2024 | 08:31
05:16
Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video 05.01.2024 | 06:00
04:43
Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti 05.01.2024 | 00:55
00:20
00:13
Bitlis'te kar yağışı başladı 04.01.2024 | 22:59
00:19
Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” başlıyor 04.01.2024 | 20:55
10:37
02:04
Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi | Video 04.01.2024 | 14:23
06:42
01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56
00:25
Mossad ajanları sağlık kontrolünden ardından emniyete getirildi | Video 04.01.2024 | 10:20
00:31
Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video 04.01.2024 | 08:30
05:16
Mossad ajanlarının ifadeleri alınmaya başlandı | Video 04.01.2024 | 06:00