Video Haber Başkan Erdoğan: "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız" | Video

22.12.2022 | 13:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Projenin bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla Bitlis hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız." dedi.

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