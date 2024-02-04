Başkan Erdoğan, yaralı teknisyeni ziyaret etti | Video 04.02.2024 | 16:27 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.Recep Tayyip Erdoğan, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Şehir Hastanesi açılışı, Akkent Millet Cami açılışı ve deprem dedelere konut teslim töreni için Gaziantep'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah yıldızı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye yetkililerinden ve doktorlardan teknisyenin sağlık durumu hakkında bilgi alarak gereken her şeyin yapılmasını istedi. Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında Yıldız'ın ailesi ile de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.