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06:41
Başkan Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı | Video 10.12.2021 | 12:07
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Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da fındık gafı gündem oldu | Video 10.12.2021 | 11:32
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Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi | Video 10.12.2021 | 09:53
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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun el hareketine sert tepki | Video 08.12.2021 | 19:54
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Başkan Erdoğan çiftçilere müjde verdi | Video 08.12.2021 | 19:52
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Başkan Erdoğan'dan 'stokçuluk' talimatı: Fiyat artışı yapanların... | Video 08.12.2021 | 19:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için video mesaj yayınladı.