Video Haber Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Bizim adımıza dikkat et! | Video
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Bizim adımıza dikkat et! | Video

Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Bizim adımıza dikkat et! | Video

29.03.2023 | 22:35

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv - A Haber - A Para ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan, Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ zaten kendini ispatlamış. Zemine özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan temeller kaya. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müstevvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş." dedi.

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