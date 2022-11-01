Video Haber Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video
Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video

Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video

01.11.2022 | 00:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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