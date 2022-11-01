Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
02:05
Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik | Video 01.11.2022 | 00:10
01:00
22:04
03:02
Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular | Video 31.10.2022 | 22:26
00:52
00:29
01:08
34:47
00:22
02:17
Maden faciasında iki mühendise tutuklama | Video 31.10.2022 | 18:18
01:39
Beyoğlu’nda bir binanın istinat duvarı çöktü | Video 31.10.2022 | 17:48
01:34
00:22
22:40
03:24
Melih Altınok | PKK'dan rol çalmak 31.10.2022 | 12:32
03:56
Mehmet Barlas | Seul'deki facianın düşündürdükleri 31.10.2022 | 12:30
02:40
Engin Ardıç | Fener alayı bir Nazi gösterisidir 31.10.2022 | 12:27
02:26
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun TOGG'la imtihanı 31.10.2022 | 12:25
03:46
Şebnem Bursalı | TOGGether 31.10.2022 | 12:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.