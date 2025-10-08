Video Haber Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin skandallarına tepki: "Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar!" | Video
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin skandallarına tepki: "Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar!" | Video

08.10.2025 | 13:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerin skandallarına vurgu yaparak, "Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ankara'da elinde bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok?" dedi. Başkan Erdoğan, "Demokrasiyi sivil bir anayasa ile taçlandırmamız bakidir. Sivil bir anayasa vatandaşlarımızın en büyük özlemidir." mesajını verdi.

