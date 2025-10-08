Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin skandallarına tepki: "Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar!" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerin skandallarına vurgu yaparak, "Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ankara'da elinde bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok?" dedi. Başkan Erdoğan, "Demokrasiyi sivil bir anayasa ile taçlandırmamız bakidir. Sivil bir anayasa vatandaşlarımızın en büyük özlemidir." mesajını verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
42:08
04:57
00:38
05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36
05:52
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:30
02:28
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 07.10.2025 | 16:27
02:00
02:00
01:04
GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video 07.10.2025 | 14:37
00:42
13:45
02:10
Başkan Erdoğan'ı TDT 12. Zirvesi'nde Aliyev karşıladı | Video 07.10.2025 | 12:38
38:34
01:09
00:49
08:21
00:19
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz" 04.10.2025 | 21:58
02:25
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek 04.10.2025 | 18:35
01:13
Ayçin Kantoğlu: İsrail çıplak arama yaptı 04.10.2025 | 17:55