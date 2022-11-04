Video Haber Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı: "Neden kaçak dövüşüyorsun?" | Video
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı:

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı: "Neden kaçak dövüşüyorsun?" | Video

04.11.2022 | 15:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına değinen Başkan Erdoğan: "Biz diyoruz gel yeni anayasa yapalım. ayrım yapmadan bütün kadınlarımız bu süreci yaşansınlar. Şimdi arkadaşlarımız ziyarete gittiler, şu an gerek yok seçimden sonra çalışalım dediler. Sen bir gece çıktın düzenleme yapalım diyorsun, biz de gel diyoruz. Niye kaçak dövüşüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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