Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video
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Başkan Erdoğan, 'Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.