Video Haber Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video
Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video

Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video

17.03.2024 | 12:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı’na yazılı mesaj gönderdi. MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı parti camiası ile birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz Darbe Gecesi'nden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılının inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum. Bu duygularla MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında tüm MHP'li kardeşlerimin mübarek ramazanı şerifini tebrik ediyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video 03:00
Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video 17.03.2024 | 12:24
Bahçeli: CHP siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır | Video 44:46
Bahçeli: "CHP siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır" | Video 17.03.2024 | 12:26
İşte İstanbul’un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8’ini yaptı 01:21
İşte İstanbul'un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8'ini yaptı 17.03.2024 | 00:41
Murar Kurum: İstanbul’u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız | Video 03:09
Murar Kurum: "İstanbul’u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız" | Video 16.03.2024 | 16:45
Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video 12:38
Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video 16.03.2024 | 16:10
Başkan Erdoğan’dan Erzurum mitinginde önemli açıklamalar | Video 36:39
Başkan Erdoğan'dan Erzurum mitinginde önemli açıklamalar | Video 16.03.2024 | 15:33
Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video 01:41
Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video 16.03.2024 | 13:05
SOLOTÜRK 18 Mart için Çanakkale semalarında görüntülendi | Video 01:27
SOLOTÜRK 18 Mart için Çanakkale semalarında görüntülendi | Video 16.03.2024 | 12:54
Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize Suç Örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı | Video 00:44
Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize Suç Örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı | Video 16.03.2024 | 08:44
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Esnafın sırtına asla yük yüklemedik 01:55
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Esnafın sırtına asla yük yüklemedik 16.03.2024 | 00:41
Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kirli para trafiği skandalına sert tepki | Video 37:54
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kirli para trafiği skandalına sert tepki | Video 15.03.2024 | 15:52
MSB’den Hava Savunma Silah Sistemi “KORKUT” paylaşımı | Video 00:50
MSB’den Hava Savunma Silah Sistemi “KORKUT” paylaşımı | Video 15.03.2024 | 15:06
Burhanettin Duran | Ramazan, Gazze ve İslam karşıtlığı 04:37
Burhanettin Duran | Ramazan, Gazze ve İslam karşıtlığı 15.03.2024 | 15:28
Melih Altınok | Hatırlamıyorum ne demek hocam? 05:09
Melih Altınok | Hatırlamıyorum ne demek hocam? 15.03.2024 | 15:26
Hilal Kaplan | 31 Mart’ta hatırlarsın 03:33
Hilal Kaplan | 31 Mart'ta hatırlarsın 15.03.2024 | 15:23
Dilek Güngör | Satıcı enflasyonu! 03:05
Dilek Güngör | Satıcı enflasyonu! 15.03.2024 | 15:19
CHP’li Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse’den ilk yardım şovu: Beni tanıdın mı! | Video 00:54
CHP’li Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse’den ilk yardım şovu: "Beni tanıdın mı!" | Video 15.03.2024 | 13:58
CHP’deki kirli para skandalında yeni detaylar! Çuval dolusu parayı o isim getirdi | Video 00:18
CHP'deki kirli para skandalında yeni detaylar! Çuval dolusu parayı o isim getirdi | Video 15.03.2024 | 11:03
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü’de başladı | Video 01:33
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü’de başladı | Video 15.03.2024 | 10:42
Bakan Yerlikaya: “21 ilde gerçekleştirilen ‘Sibergöz-26’ operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı” | Video 01:47
Bakan Yerlikaya: “21 ilde gerçekleştirilen ‘Sibergöz-26’ operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı” | Video 15.03.2024 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA