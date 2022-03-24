Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım" ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, "Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak" dedi.