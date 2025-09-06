Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da 300 bininci deprem konutu teslim töreninde konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
28:46
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 06.09.2025 | 18:31
03:13
01:05
03:06
02:23
Esra Erol canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı 05.09.2025 | 19:13
06:06
25:24
02:13
01:06
01:47
00:36
06:34
15:58
01:30
21:53
02:19
09:28
01:47
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı 03.09.2025 | 22:35
20:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.09.2025 | 21:32