Başkan Erdoğan'dan şehit-gazi yakınlarına mektup: "Terörsüz Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine hitaben duygusal bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Başkan Erdoğan’ın özel mektubunu ulaştıracak.
