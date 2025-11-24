Başkan Erdoğan'dan Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu! "Tehlikeyle karşılaşırsak gereğini yaparız" | Video
24.11.2025 | 14:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Suriye'deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:51
20:38
07:35
02:23
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj | Video 24.11.2025 | 13:16
19:59
00:33
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 24.11.2025 | 08:59
03:56
MKE TOLGA'dan tam isabet | Video 23.11.2025 | 16:44
35:57
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesinde "Özgür Filistin" sözleri | Video 23.11.2025 | 15:24
00:16
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü | Video 23.11.2025 | 11:34
02:20
Türkiye'nin COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi 23.11.2025 | 09:57
02:06
02:48
03:09
03:58
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! 21.11.2025 | 19:52
10:25
Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video 21.11.2025 | 16:48
09:47
00:33
00:28
00:27
01:50
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 20.11.2025 | 10:03