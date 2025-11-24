Başkan Erdoğan'dan Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu! "Tehlikeyle karşılaşırsak gereğini yaparız" | Video

24.11.2025 | 14:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Suriye'deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.