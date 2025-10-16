Başkan Erdoğan'ın bahsettiği "Nadir elementler" neler? Türkiye için önemi ne? | Video
Başkan Erdoğan, "Eskişehir'deki çalışma sahasında nadir toprak elementleri Barit ve Florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi" dedi. Beylikova'daki nadir toprak elementi sahasının başka bir ülkeye verilmesinin söz konunu olmadığını da dile getiren Erdoğan, "694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Sahayı biz işleteceğiz" dedi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.
