Video Haber Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasına sabotaj mı? Mikrofon sesi kesildi
Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasına sabotaj mı? Mikrofon sesi kesildi

Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasına sabotaj mı? Mikrofon sesi kesildi

22.09.2025 | 23:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi Filistin konuşması sırasında mikrofon sesi kesildi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının bilinçli olarak engellendiği ya da siber saldırı düzenlendiği iddiaları gündeme geldi.

