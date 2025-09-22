Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasına sabotaj mı? Mikrofon sesi kesildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi Filistin konuşması sırasında mikrofon sesi kesildi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının bilinçli olarak engellendiği ya da siber saldırı düzenlendiği iddiaları gündeme geldi.